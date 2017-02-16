В Бобровице обнаружили африканскую чуму свиней
В г. Бобровица 14 февраля на свиноферме сельскохозяйственного предприятия ООО «Рассвет» (около 400 голов) состоялся падеж трех голов свиней. С целью проведения исследования на инфекционные болезни отобраны патологоанатомические материалы, которые были направлены в Киевский испытательного центра государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и оборонной работы ОГА. По результатам исследования (экспертное заключение от 15.02.2017 года № 000894 п.м. / 17) подтвержден диагноз «африканская чума свиней». 15 февраля проведено заседание чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бобровицкой райгосадминистрации, на котором утвержден план мероприятий по недопущению распространения заболевания сельскохозяйственных животных африканской чумой свиней. На 16 февраля запланированы мероприятия по утилизации свиней на свиноферме и обход частных хозяйств с целью изъятия и ликвидации животных путем сжигания.