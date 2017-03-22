В Бобровице 10-летнему мальчику удалили селезенку из-за удара отчима
На Черниговщине полиция задержала отчима, который тяжело избил пасынка. Пьяный мужчина так ударил десятилетнего школьника, он был госпитализирован. Медикам пришлось удалить мальчику селезенку. В полицию поступила информация о нанесении тяжких телесных повреждений 10-летнему жителю Бобровице. В ходе проверки полиция установила, что подросток проживает вместе с матерью и отчимом. Ребенок выполнял школьное домашнее задание, а пьяный отчим разозлился и нанес мальчику удар рукой в область селезенки. Мальчик пожаловался на ухудшение самочувствия — и через несколько часов с острой болью был доставлен в Бобровицкой центральной районной больницы. Медики констатировали разрыв селезенки и прооперировали ребенка, удалив орган. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Отчим задержан согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и допрошен в качестве подозреваемого. Задержанный свою вину признал и дал правдивые показания. Продолжается досудебное расследование.