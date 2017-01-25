В Бахмаче со второго раза избрали нового председателя районного совета
Сегодня, 25 января, на сессии Бахмацкой районного совета депутаты избрали нового руководителя. Им стал 50-летний председатель Бахмацкой РГА Виктор Мищук, за него проголосовали 18 депутатов. Кандидатур на выборную должность было три — Николай Иванюк ( «Наш край»), Иван Желихивський ( «Аграрная партия»), Виктор Мищук ( «Солидарность»). Участие в голосовании приняли 33 депутата. В первом туре депутатского волеизъявления ни один из кандидатов не набрал половины необходимых голосов: 7 депутатов проголосовали за Желихивського, 15 — за Иванчука и 11 — по Мищука. Поэтому было объявлено о проведении второго тура выборов уже с участием двух кандидатов-лидеров избирательной гонки — Иванчука и Мищука. Во втором туре большинство получил Виктор Мищук. Новоизбранный председатель сразу занял место в президиуме, зачитал присягу на верность общине и продолжил вести сессию. В сессии, кстати, принял участие и народный депутат Украины Валерий Давиденко. Напомним, предыдущий глава Бахмацкой районного совета Виталий Кочерга трагически погиб, попав в ДТП на границе Черниговской и Сумской областей. В начале сессии присутствуют в зале почтили бывшего главу минутой молчания.