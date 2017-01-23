В Бахмаче изучают историю с помощью денег
Выставка «Деньги», что недавно открылась в Бахмачцком районном историческом музее, предлагает посетителям окунуться в историю денежного обращения с древнейших времен до современности. Экспозиция отражает экономическое развитие и товарно-денежный оборот более 50 стран мира. На выставке представлено около 1000 банкнот, разменных и юбилейных монет, облигаций. Некоторые денежные единицы экспонируются в двух экземплярах для визуализации аверса и реверса представленного материала. Значительное количество монет и банкнот освещает денежную систему СССР и постсоветских государств. Характерным признаком денежной системы этого периода является отказ в 1931 от использования драгоценных металлов для изготовления монет регулярного государственного чеканки. Особое внимание на выставке уделяется денежным отношениям в Украине на разных этапах ее государственной жизни: во времена существования Киевской Руси, казацко-гетманского государства, в период восстановленной Украинского государства 1917 — 1920 гг. Выставленные также купюры нацистской Германии, банкноты-рубля, напечатанные в Ровно для властей райхскомиссариата Украины во время Второй Мировой войны. Новейшую украинскую историю характеризуют бумажные карбованцы 1992-1996 годов и гривны разного номинала, среди которых и юбилейные монеты, выпущенные по случаю различных исторических событий.