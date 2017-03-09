В Авдеевке знают, куда девать 10 тысяч от «Сельского ревизора»
09.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вся Авдеевка Сосницкого района ждет обещанные 10 000 гривен от социального проекта «Сельский ревизор». Ведь Авдеевка получила звание «Творческое село года». А к званию должны быть еще и деньги. Напомним, что селу на Черниговщине ревизоры по всем показателям (социальная сфера, культура, спорт, дороги, уличное освещение и т.п.) выставили 59 баллов из 65 возможных. Этого хватило для победы. — Деньги потратим на проектор для школы. Он стоит девять тысяч гривен, -сообщил Авдеевский сельский голова Анатолий Адаменко. Кстати, главный приз от «Сельского ревизора» — 100 000 гривен — получило село Дениховка, что в Киевской области.