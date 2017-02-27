В АТО погиб черниговец
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На востоке Украины 25 февраля текущего года погиб боец Дмитрий Пономаренко. Об этом сегодня во время утреннего совещания рассказал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко. Память погибшего героя почтили минутой молчания. Справка. Пономаренко Дмитрий Александрович, 1971 г.р. Житель Чернигова, призванный на военную службу по контракту в 2015 году. Проходил военную службу в должности водителя-электрика 72 ОМПБ. Около 21 часов 25.02.2017 года погиб при выполнении боевого задания у села Вереньоторецьке, Ясинувативського района Донецкой области.