В АТО погиб боец с Черниговщины despravda | 16.03.2017 | Новости | Комментариев нет В зоне проведения антитеррористической операции погиб еще один военнослужащий из Черниговщины. Свою жизнь, защищая родную землю, отдал Стаценко Геннадий Анатольевич. Печальную весть вчера, 15 марта, получил Городнянский военкомат. Похожие записи Черниговские воры обманули донецкого предпринимателя Комментариев нет | Янв 24, 2017 На Коропщину зашла стая волков Комментариев нет | Фев 20, 2017 В Чернигове выставили на продажу уникальную книгу XVII века Комментариев нет | Дек 13, 2016 В Чернигове на Красной площади сел вертолет Комментариев нет | Мар 10, 2017 Об авторе despravda