В АТО погиб боец с Черниговщины

despravda | 16.03.2017 | Новости | Комментариев нет

В зоне проведения антитеррористической операции погиб еще один военнослужащий из Черниговщины. Свою жизнь, защищая родную землю, отдал Стаценко Геннадий Анатольевич. Печальную весть вчера, 15 марта, получил Городнянский военкомат.

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