В АТО на вертолете разбился уроженец Семеновки
06.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в Семеновке провели в последний путь 33-летнего Романа Кандела. Старший лейтенант, бортовой техник вертолета «МИ-2» 18-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск погиб в результате крушения военного вертолета при выполнении задания в АТО неподалеку Краматорска Донецкой области. Как сообщает еженедельник «Вестник Ч», вертолет врезался в высоковольтную линию электропередач. На борту было 5 человек. Впрочем, как стало известно, речь идет о бойце с Семеновки Полтавской области.