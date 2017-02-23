В Андреевской школе турнир по волейболу на кубок Еремы
Недавно в Андреевке Черниговского района состоялся традиционный, уже VII, турнир по волейболу на кубок Владимира Еремы. Об этом сообщили в отделе образования Черниговской РГА. Ежегодно к участию в турнире приобщаются команды волейболистов с Ковпыта, Михайло-Коцюбинского. Уже второй год подряд приезжают коллеги, учителя физической культуры школ района. Хозяева турнира собрали удивительно мощную команду. В спортивном зале школы собрались болельщики игроков, многочисленные гости, выпускники школы разных лет и нынешние школьники. Среди почетных гостей турнира — вице-президент федерации волейбола Украины, заслуженный работник науки и техники Украины, академик, профессор, ректор Черниговского национального педагогического университета им.Т.Г.Шевченко Николай Носко. Он начинал свою учительскую деятельность именно в Андреевской школе и был учителем В.Еремы в школе и преподавателем в вузе. В приветственном слове Николай Алексеевич поблагодарил организаторов турнира за популяризацию волейбола. Представил школе подарочные издания о развитии волейбола, а также профессиональный волейбольный мяч. Присоединился к поздравлениям и Виктор Ерема, нынешний заместитель Михайло-Коцюбинского поселкового головы. Поскольку турнир проводился в канун дня памяти Героев Небесной сотни, то участники почтили украинский-патриотов, отдавших свои жизни за сохранение нашей государственности. В фойе школы сельский библиотекарь Нина Мосийчук развернула тематическую выставку. Заведующий клубом Любовь Рябоконь подготовила танцевальную композицию «Вернись живым», которую исполнили десятиклассница Екатерина Номерчук и 11-классник Владислав Полуда. Минутой молчания почтили всех погибших в необъявленной войне на востоке Украины. Хотя игра была напряженной, однако результаты ее были прогнозируемыми. Кубок В.Еремы традиционно завоевала команда Андреевки (капитан Сергей Шепель). Второе место заняла команда из Ковпыта (капитан Василий Кужель), третьими были михайлокоцюбинци (капитан Игорь Бублик).