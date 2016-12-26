В 2017 году заработает Черниговский автозавод
В январе 2017 корпорация «Эталон» намерена инвестировать около 2 миллионов долларов в развитие своих автозаводов и восстановить серийный выпуск автобусов. Об этом сообщил президент корпорации Владимир Бутко. Также он рассказал, что в 2016-м корпорация вкладывала свободные средства в техническое переоснащение, закупку нового оборудования, мероприятия по энергоэффективности, а также в разработку конструкторской документации и создание новых моделей автобусов. «В 2017 году планируем вложить 60-70 миллионов гривен в машиностроение. Также есть намерения по строительству складского комплекса, а это еще около 70000000 гривен, но здесь ждем кредитного финансирования, поскольку собственных средств недостаточно », — сообщил президент «Эталон». Хотя Бориспольский и Черниговский автозаводы в 2016 году фактически простаивали, в 2017 году корпорация планирует начать серийное производство автобусов в январе, и выпускать до 25 единиц в месяц. Кстати, в 2015 году корпорация сообщала, что выпустила 256 автобусов (продано 128 единиц), 12 троллейбусов и 37 грузовиков. Справка Корпорация «Эталон» объединяет 21 предприятие, в том числе два автозаводы (в Борисполе и Чернигове), а также завод «Украинский кардан» и Черниговский кузнечный завод.