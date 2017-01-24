В 2016-м маленькие украинцы получили традиционные имена: среди лидеров — Артем и Настя
В 2016 году молодые родители пытались придерживаться трендов последних лет и давали своим малышам уже традиционные имена — девочек чаще всего называли Анастасиями, а мальчиков — Артем. Журналисты узнали, на какие имена мода в разных регионах Украины, сравнили их с трендами 2015 года и определили новинки прошлого года. Для девочек снова популярными именами стали Анастасия, София и Анна. Правда, если в прошлом году Насти уверенно лидировали, то в этом году их догнали Сони (оба имени — лидеры в восьми областях), а Анны заняли почетное второе место (лидеры в четырех областях). На третьем — Виктории (две области). У мальчиков с прошлого года ничего не изменилось: имя Артем пошло в отрыв в 12 областях, за ним — Александр (четыре области), а Максим и Андрей лидируют в трех регионах. При этом есть и новые тенденции: так, в 2016-м в топ мужских имен сразу в трех областях вошел Иван (заменив Артема на Херсонщине, Александра Сумской и Никиту на Луганщине), а в женский топ пробилась Вероника (вытеснив Софию во Львовской области и Полину — в Черкасской). Также впервые за долгое время модными оказались Матфея и Назари. А вот для девочек родители все чаще стали выбирать необычные имена, в то же время мода на Алис закончилась: Альбина и Амалия пришли на смену Настя и Алиса в Днепропетровской, а на Житомирщине Алисы уступили место Ангелина. Кроме популярных, встречались в 2016 году и редкие имена, порой весьма необычные. Например, в столице теперь живут маленькие Скай и Оушен — «небо» и «океан» в переводе с английского. Также в этом году родилась киевлянка с именем Украины. Компанию ей составили Мальвина и Джульетта. Кстати, многие родители предпочитают не усложнять и записать в документы сразу сокращенные имена своих дочерей: в Черновицкой области живут Мия, Катя, в Ивано-Франковской — Неля, в Житомирской — девочка Алеша, в Одесской — Фанни, а в Харьковской — Ляля. А в Киевской области является Цезарь и Атлантика, в Луганской — Обладатель и Славян, в Волынской — Пэрис и Данте, а на Днепропетровщине — Донья, Буян и Тимати.