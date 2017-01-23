Уже известно, какие тесты ВНО в этом году будут сдавать черниговцы
Внешнее независимое оценивание выпускников школ и лиц, которые будут поступать в высшие учебные заведения, в 2017 году начнется 23 мая и продлится до 16 июня. Особенности тестов ВНО определяют характеристики тестовых заданий, утвержденных Украинским центром оценивания качества образования. В частности, характеристики включают информацию об общем количестве заданий каждого теста, время отведенное для выполнения задач каждого теста, формы задач, схемы оценивания каждой отдельной формы заданий и теста в целом, а также другие особенности проведения ВНО по каждому предмету. Задания тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии и русскому языку будут заключены на основе программ, утвержденных приказом МОН от 3 февраля 2016 № 77. Задача сертификационных работ по иностранным языкам в 2017 году будут соответствовать программе, утвержденной приказом Минобразования от 1 октября 2014 №1121. Понимание речи на слух (аудирование), не будет проверяться. Во время проведения ВНО по иностранным языкам в 2017 году будут оцениваться коммуникативные умения таких видов речевой деятельности, как чтение и письмо. Для определения результатов государственной итоговой аттестации выпускников школ, которая в 2017 году будет проходить в форме внешнего независимого оценивания, будут зачисляться результаты выполнения всех или части задач сертификационной работы, зависит от конкретного учебного предмета. Сертификационные работы по украинскому языку и литературе, а также истории Украины содержать субтест, по результатам выполнения которого выпускники получат оценки ГНА. Для украинского языка — это задача частей «Украинский язык» и «Собственно высказывания», для истории Украины — «История Украины ХХ — начала XXI вв.». Для определения результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2017 года с иностранных языков, а также по математике засчитываться часть задач сертификационной работы внешнего независимого оценивания. Оценка за государственную итоговую аттестацию по географии, химии, физики и биологии будет определяться по результатам выполнения всей сертификационной работы по предмету. Тестовые задания для проверки знаний выпускников школ будут заключены по программам ВНО 2017 года. В тестах ВНО 2017 будут использоваться девять форм задач, как закрытой, так и открытой формы. Задача открытой формы включать тесты по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, математике, физике, химии и географии.