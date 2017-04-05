Уже известно, какая будет погода на Пасху и майские праздники
К весенним праздникам остались считанные недели — и украинцы уже активно планируют выходные для отдыха и дачных работ. Правда, погода может внести свои коррективы в эти планы. По словам директора Укргидрометцентра Николай Кульбида, хорошей погоды первых чисел апреля изменят резкое похолодание и осадки. В большинстве регионов страны уже в конце этой недели пройдут дожди. Средняя дневная температура с 20-градусной снизится до 5-10 градусов тепла по Цельсию, ночью же столбик термометра местами может упасть до 1 градуса выше нуля. Синоптики ожидают похолодание уже с 6-9 апреля. «По данным синоптиков, на севере в первую неделю месяца будет сырая погода. Днем от 9 до 16 тепла, ночью — от 1 до 7 градусов выше нуля. Затем во второй декаде месяца начнется постепенное повышение температуры », — сообщил Кульбида. По его словам, с 10 по 16 апреля воздух прогреется до 15-20 градусов тепла днем и до 7-12 градусов ночью. По данным Укргидрометцентра, в мае погода не преподнесет особых сюрпризов. «За последние 30 лет средняя температура мая практически не менялась. Традиционно со второй половины мая фиксировать нарастание тепла, и среднемесячная температура по Украине составит от 12 до 17 градусов тепла », — отметил Кульбида. Он также не исключает возможности дождливой погоды на Пасху. Всего в апреле дожди ожидаются преимущественно в западных, северных и центральных областях Украины. На Пасху, 16 апреля, также есть вероятность небольшого дождя. А вот на майские праздники синоптики прогнозируют украинцам небольшие осадки, но температура будет достаточно высокой.