Ужасные сутки: в области произошло 26 пожаров, один человек погиб
На протяжении прошедших суток подразделения управления ДСНС Украины в Черниговской области 26 раз привлекались к тушению пожаров, из них 19 в природных экологических системах, один человек погиб. 29 февраля в с. Наумовка Бобровицкого района возник пожар жилого дома в результате которой погибла 80-летняя его владелица. По факту пожара проводится расследование. Подразделения УДСНС в области на тушение не привлекались. Об этом сообщили в ДСНС Украины в Черниговской области. Следует отметить, в результате неосторожного обращения граждан с огнем возгорание сухой растительности возникли на общей площади более 49 га в Козелецком, Черниговском, Семеновском, Бахмачцком, Сновском, Нежинском, Корюковском, Городнянском, Новгород-Северском, Бобровицком и Сосницком районах. Только с начала марта на Черниговщине из-за человеческой халатности, неосторожности в обращении с огнем, а также в результате выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возникло более 194 пожаров в экологических системах, огнем пройдена территория почти 733 га, еще 17 пожаров зарегистрировано в жилом секторе граждан. В связи с этим, спасатели Управления ДСНС Украины в Черниговской области в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также при нахождении в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников . Кроме того, отмечаем, что в соответствии со статьей 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает наказание в виде штрафа.