Ужасная находка у пешеходного моста
13.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове возле пешеходного моста прохожие увидели жуткую картину. В соцсетях пишут, что между деревьями висит голова животного, похожего на лося. Однако в комментариях пользователи сомневаются в том, что это лось, и предполагают, что это может быть голова лошади. Фото опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Олейник. Как известно, 3 февраля 2017 года, в Украине вступил в силу мораторий на отстрел лосей. Полный запрет на охоту на лосей введена сроком на 25 лет. В полицию по этому поводу никаких заявлений не поступало. За такой поступок предусмотрена 299 статья УК «Жестокое обращение с животными».