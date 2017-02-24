Узбек соблазнял черниговских пограничников
В ночь с 23 на 24 февраля в международный автомобильный пункт пропуска «Новые Яриловичи» в Украину в пешем порядке прибыл 30-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда Александр Дудко. Во время проведения с ним собеседования для установления цели прибытия в Украину за беспрепятственное пересечение государственной границы иностранец предложил офицеру-пограничнику денежное вознаграждение в размере 1400 гривен. Офицер предложение денежного вознаграждения ответила отказом, предупредив вышеуказанного гражданина об уголовной ответственности за попытку дачи взятки. Учитывая то, что в действиях иностранца присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного Кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», об этом были уведомлены сотрудники Репкинского отделения Национальной полиции, которым и был передан иностранный гражданин для проведения следственных действий.