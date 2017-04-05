Уволился руководитель КП «Лекарства Украины»
05.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Руководитель КП «Лекарства Украины» депутат Черниговского областного совета Сергей Варнавский написал заявление об увольнении. По его словам, уволился с начала этой недели по собственному желанию по личным причинам, называть которые не захотел. В планах — заниматься собственным бизнесом. В настоящее время обязанности руководителя коммунального учреждения выполняет Назаренко Игорь Владимирович. Напомним, Варнавский начал работать на этой должности с ноября 2013 года. В СМИ его связывали с народным депутатом Валерием Дубилем.