Услугу патроната над ребенком вводят уже и на Черниговщине
В рамках проекта «Семейный патронат: внедрение лучшей практики альтернативного ухода за детьми, которые временно остались без родительской опеки» в г. Чернигове 21 декабря 2016 при поддержке МБО «Партнерство« Каждому ребенку »состоялся семинар« Внедрение услуги патроната в систему защиты детей и поддержки семей с детьми на уровне общины».
Об этом сообщили в черниговском областном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи. Его участниками были представители Черниговского областного, районных и городских центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, областной и районных служб по делам детей, объединенных территориальных общин. На семинаре рассматривались актуальные вопросы внедрения услуги патроната над ребенком, ее суть, принципы, организация процесса внедрения, требования к поставщикам этой услуги, отбор и система их подготовки, алгоритм предоставления данной услуги и процедуры принятия решений в наилучших интересах ребенка.