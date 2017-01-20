Уроженка Черниговщины продала закладок для книг почти на 400 000 долларов

despravda | 20.01.2017 | Социум | Комментариев нет

Однажды дизайнер Елена Мисник увидела, как из детской книги торчат ноги куклы, которая туда попала. Тогда же девушка поняла, что такой должна быть идеальная закладка. И сегодня у Елены — собственный интернет-магазин и мастерская в Киеве, в которой работают 20 человек. Кстати, о закладки, которые Мисник продала почти на $ 400 000, писали СМИ всего мира. Сейчас Елене Мисник 31 год. А родилась и выросла она в городке Короп Черниговской области, в доме, который стоял прямо на краю леса и вдохновлял на творчество. С детства Лена любила мастерить, шила, сводила домики на деревьях и постоянно пропадала в родительском гараже. Окончила архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры и пробовала работать по специальности, но любовь к профессии так и не проснулась. Поэтому девушка решила искать себя в творчестве, изготавливала украшения в этностиле и продавала их. Первую тестовую закладку девушка сделала из полимерной глины и картона и украсила ее акриловыми красками. И дело пошло, причем очень успешно. Ведь через два месяца после первого тестового продажи, в сентябре 2011 года, Елена открыла собственный интернет-магазин необычных закладок. С тех пор Мисник продала более 15 000 закладок и заработала около $ 370 000. Сейчас Елена с командой работает над принципиально новой категорией продуктов, станет для Елены расширением бизнеса. Однако что это будет, мастер пока не рассказывает.

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