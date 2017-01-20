Уроженка Черниговщины продала закладок для книг почти на 400 000 долларов
Однажды дизайнер Елена Мисник увидела, как из детской книги торчат ноги куклы, которая туда попала. Тогда же девушка поняла, что такой должна быть идеальная закладка. И сегодня у Елены — собственный интернет-магазин и мастерская в Киеве, в которой работают 20 человек. Кстати, о закладки, которые Мисник продала почти на $ 400 000, писали СМИ всего мира. Сейчас Елене Мисник 31 год. А родилась и выросла она в городке Короп Черниговской области, в доме, который стоял прямо на краю леса и вдохновлял на творчество. С детства Лена любила мастерить, шила, сводила домики на деревьях и постоянно пропадала в родительском гараже. Окончила архитектурный факультет Киевского национального университета строительства и архитектуры и пробовала работать по специальности, но любовь к профессии так и не проснулась. Поэтому девушка решила искать себя в творчестве, изготавливала украшения в этностиле и продавала их. Первую тестовую закладку девушка сделала из полимерной глины и картона и украсила ее акриловыми красками. И дело пошло, причем очень успешно. Ведь через два месяца после первого тестового продажи, в сентябре 2011 года, Елена открыла собственный интернет-магазин необычных закладок. С тех пор Мисник продала более 15 000 закладок и заработала около $ 370 000. Сейчас Елена с командой работает над принципиально новой категорией продуктов, станет для Елены расширением бизнеса. Однако что это будет, мастер пока не рассказывает.