Уроженец Черниговщины получил «золото» на Чемпионате мира
14.02.2017 | Спорт | Комментариев нет|
В г. Финстерау (Германия) на чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения украинские спортсмены показали лучшие результаты. Уроженец Срибнянщины Игорь Рептух завоевал I место среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата в спринте (лыжные гонки) на 1,5 км. Паралимпийцы — представители регионального центра «Инваспорт», воспитанники заслуженных тренеров Украины Сторожка Владимира Петровича и Литвинца Андрея Николаевича.