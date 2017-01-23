Уроки на льду: на Черниговщине спасатели учили зимних смельчаков
В условиях неустойчивых морозов лед очень слаб и очень опасен, поэтому существует реальная угроза рыбакам и любителям отдыха на льду провалиться и попасть в ледяную воду. Для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой, специалистами Борзнянского и Репкинского районных подразделений Управления ДСНС Украины в Черниговской области проведены профилактически разъяснительные мероприятия среди рыбаков на реках Борзенка и Днепр, а именно возле райцентра Борзна и поселка Любеч. Спасатели в ходе общения напомнили гражданам правила безопасного пребывания на льду, подчеркнули необходимость иметь с собой средства связи и спасения, а также тепло одеваться во избежание обморожения и не допускать употребления спиртных напитков, ведь это замедляет чувство опасности. Кроме того, специалисты ДСНС рассказали правила поведения в случае провала под лед, а также оказания неотложной помощи в критической ситуации. Чтобы рыбаки закрепили полученные знания, спасатели вручили им листовки с краткими инструкциями правил безопасного пребывания на льду.