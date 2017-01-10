Ураганы на поле боя
Одним из самых мощных средств ведения войны, примененных украинской армией в ходе боевых действий на Донбассе, были РСЗО «Ураган». Их расчеты могли поражать цели в глубине обороны противника на расстоянии до 36 км. Задачей реактивной артиллерии являются прежде всего сковывания наступления противника, прикрытия отхода наших войск. При этом поражаются исключительно большие цели — уничтожение малогабаритных целей просто нерационально. Возможно также минирование местности противотанковыми минами. На март 2014 года «Ураганы» находились в составе только одного подразделения — 27-го реактивного артиллерийского полка в Сумах. Полк был сформирован в 2008 году в рамках реформирования Вооруженных сил Украины на территории расформированного годом ранее Сумского института ракетных войск и артиллерии. На начало 2014 года в его составе было 54 установки РСЗО «Ураган». Впервые полк двинулся в бой 7 марта 2014, когда один дивизион был выдвинут в Черниговскую область — для прикрытия от возможной российской агрессии. Между тем в части продолжались работы по восстановлению матчасти и наполнения личным составом (прежде всего за счет мобилизации мужского населения Сумской области). Далее был Донбасс, где полк был разбросан побатарейно по всей линии фронта: так, летом одна батарея базировалась в окрестностях горы Зортав неподалеку пгт Старобешево (Донецкая область), еще одна — в районе. Счастье (Луганская область). Как говорил в своем интервью командир полка полковник Валерий Исмаилов: «Географически подразделения нашего полка находятся по всей линии соприкосновения и действуют на всех направлениях — мариупольском, Дебальцевском, Донецк, Луганск. Практически все подразделения полка работают, в том числе и сейчас, на самых горячих направлениях, у всех на слуху ». Боевой дебют расчетов «Ураганов» состоялся 3 июля 2014. Противник пытался бороться с таким мощным оружием и, когда появилась возможность использования аналогичных российских дальнобойных комплексов, то первыми целями стали места базирования 27-го СЕАП. Впоследствии РСЗО активно применялись в ходе зимних боев в районе Дебальцево — там воевала 5-реактивная артиллерийская батарея 2-го реактивного артиллерийского дивизиона. Всего за время кампании в Донбассе было потеряно 6 РСЗО «Ураган», погибли 25 военнослужащих 27-го СЕАП. Начале 2015 года полк был реорганизован в бригаду, при этом количество реактивных дивизионов увеличилось до четырех.