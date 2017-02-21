Ураган на Черниговщине уничтожил многовековой дуб
Ботанический памятник природы местного значения «Многовековой дуб «Великан», который находится на территории Линовицкий поселкового совета Прилукского района был разрушен во время урагана. Этот факт подтвержден экспертным заключением Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г. Шевченко и фотографиями. Поэтому из-за отсутствия объекта и потерю им исторической и естественно-мемориальной ценности Линовицкая поселковый совет обратился с ходатайством в департамент экологии и природных ресурсов Черниговской областной государственной администрации по выводу ботанического памятника природы местного значения «Многовековой дуб «Великан» из состава объектов природно-заповедного фонда Черниговской области. Этот вопрос рассмотрят депутаты областного совета на следующей плановой сессии.