Управлял выпившим, но продолжает работать полицейским
Бывший начальник сектора кадров Черниговского отдела полиции Владимир Цыган, которого в сентябре 2016 уволили за вождение автомобиля в нетрезвом, восстановился в должности по решению суда. Об этом рассказал начальник главного управления Нацполиции в области Эдуард Алехин. «Ситуация такова, что человек восстановлена по решению суда. Я сделал то, что смог сделать: уволил сразу. Человек была зафиксирована пьяной за рулем, у меня не было других вариантов », — сказал он. Сейчас Цыган работает инспектором в подразделении полиции охраны Черниговщины. Эдуард Алехин не знает, на какой точно должности он служит, но точно не на руководящей. «Я вынужден подчиняться решению суда, но восстановить его на той должности, на которой он был, — здесь даже речи не может быть. У меня есть минимальные механизмы влияния на ситуацию — и я это делаю », — сказал он.