Уникальная школа в Киптивськой общине
Новошляхивська школа — малокомплектная, в ней учится 60 школьников, хотя могут поместиться более полутора сотен. Именно столько детей здесь было почти 30 лет назад, когда открывали это помещение. Школа разместилась на 2 га земли. Имеет фруктовый сад с черешней и сливами, яблонями и грушами, кустами смородины и смородины. При входе в ОУЗ — декоративные туи, а также шиповник. И она здесь не случайно, ведь в школе заваривают детям травяные чаи. В пришкольном теплицы выращивают овощи, которую консервируют для столовой. «В свое время здесь даже бананы выращивали», — хвастается директор школы Николай Белогруд, который работает здесь с первого дня работы школы. Уникально и творчески подходят и к другой работе. Например, оригинально украсили столовую — в украинском стиле, с забором и куклами. Педагоги уверены, что это усиливает аппетит детей.