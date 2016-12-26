Умер подо льдом: мистические подробности из жизни черниговского врача
26.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове из реки Десна, 25 декабря, спасатели извлекли автомобиль с телом водителя внутри. Трагедия случилась позавчера. По словам очевидцев, водитель на скорости влетел в реку — автомобиль ( «Сеат») провалился под лед. Спасатели два дня искали машину и сегодня нашли.
Из собственных источников стало известно, что погибший — это 42-летний врач Черниговской городской стоматологической клиники. У него осталась жена и 3 детей. Около 7 лет назад в этой семье произошла большая беда — умерла онкобольная 6-летняя дочь. Коллеги характеризуют погибшего как высококлассного профессионала, мол, он был одним из лучших в Чернигове врачей. Странного поведения не замечали. Известно, что в последнее время он бесплатно лечил монахинь.