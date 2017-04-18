Уменьшился ли уровень коррупции в Чернигове?
18.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
В течение последнего года коррупция в органах местной власти больше всего выросла в Ровно и Киеве. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического портала Info-light. В Ровно уровень коррупции вырос на 44%, при этом только на 8% уменьшился, а на 41% остался неизменным. В столице уровень коррупции власти увеличился на 36%, а на 47% не изменился, на 5% — уменьшился. Довольно высокие показатели роста коррупции зафиксировано в Херсоне (на 33%) и Полтаве (на 32%). Отмечается, что единственными городами, где зафиксирована позитивная динамика, есть Хмельницкий и Ивано-Франковск, там уровень коррупции уменьшился на 20%.