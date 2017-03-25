«Укрзализныця» поменяет белье
«Укрзализныця» изменит постельное белье и другой инвентарь в пассажирских поездах. Об этом на своей странице в Facebook написал глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун. «Кусачие» одеяла и перьевые подушки отправляем в историю! Вчера на правлении утвердили новый порядок по постельного белья и инвентаря в поездах. Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о скомканным, тяжелые, с комками ваты матрасы и сомнительного вида подушки », — написал он. «Одеяла, что кусаются, уступят место новым, из современных комфортных экологических материалов. Отказываемся и от летнего и зимнего вариантов одеял и переходим на всесезонный формат. Избавляемся и так называемых вафельных полотенец старого образца — вместо них будут махровые, которыми удобнее и приятнее пользоваться », — добавил Балчун. По его словам, изменения не произойдут за один день, но постепенно будет заменен весь инвентарь.