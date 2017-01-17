«Укрпочта» выпустила конверты с фотографиями черниговских АТОвцев
17.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
В продаже появились почтовые конверты с портретами Героев Украины — черниговцев, погибших в зоне проведения АТО. Фотография изображена на фоне полотнища цветов государственного флага, развивающегося на ветру. Рядом с правой стороны — надпись «Героям слава!». Это название серии марок, посвященных Героям Украины, погибших на Востоке. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Под этими словами желто-голубая лента, на которой внизу видно Звезду Героя. Еще ниже — дата рождения и смерти погибшего воина. Слева от фотографии изображен свечу с мигающим огоньком. Рядом с ней надпись, знакомый сейчас каждому: «Герои не умирают».