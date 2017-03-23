Украинцы в немецком флоте времен Второй мировой войны
Во время Второй мировой войны многие украинский воевали в составе германских вооруженных сил. Несколько десятков украинцев по происхождению были и в немецком флоте. С украинском, как и с других иностранных добровольцев, создавали небольшие отряды — прежде всего вспомогательного характера. Фактически во флоте выделяют четыре группы Украинский: — бывшие украинские моряки флота образца 1918 года, которые поселились в Галиции; — Жители восточных областей Польши, которые служили в польском флоте и после оккупации страны добровольно записались в Кригсмарине (такое самоназвание имел немецкий флот до 1945 года); — Украинские военнопленные из рядов советского флота. В основном из них были сформированы подразделения, находящиеся на Черном море. Кроме того, из них формировали залога береговых артиллерийских батарей в Северной Франции; — Украинцы, которые проходили службу в хорватском морском легионе. Он был сформирован 2 июня 1941 и в основном действовал на Черном море, у берегов Украины, где вступил в контакт с местным населением. Благодаря пропаганде и достойному поведению, местное население поддержало легион во время его пребывания в Украине. Через такую поддержку командир легиона решил привлечь как можно больше украинских добровольцев. Многие бывшие матросов и рыбаков добровольно согласились вступить — и численность легиона увеличилась до 1000 человек, теперь Украинцы составляли 60% всего состава. Легион был постоянно задействован в военных операциях против советских войск на Азовском море. Из наиболее известных эпизодов было спасение командира 11-й немецкой армии Эрика фон Манштейна, лодка которого загорелся после атаки с воздуха. Украинцы в легионе боролись изо всех сил и многие отличился своими победами. Командующий Эдгар Анжелы заявил, что «украинские добровольцы в борьбе за проявили большое мужество и мастерство, которые были широко известны». К конце 1942 года легион передал свои корабли другим морякам и вернулся в Хорватию. В октябре 1943 года его экипажа были распределены среди кораблей немецкого флота. Униформа украинский была аналогичная синий или серой униформе немецких морских пехотинцев без национальных шевронов, вместо этого использовали желтую повязку, в переводчиков была черная повязка, на которой белая надпись «Shprachmitter» латинскими буквами. С августа 1944 были введены национальные шевроны для галицких добровольцев (подобные шевронов юношей СС с Галичины — синие с желтым львом). Добровольцы из остальной Украины, согласно приказу, использовали шеврон, аналогичный шеврона УВВ (Украинское Освободительное Войско) — сине-желтый щит с белым трезубцем Святого Владимира. Кокарды для добровольцев были такими: золотой лев на синем овальном щите — для галичан и сине-желтая кокарда — для добровольцев из Большой Украины, для офицеров использовалась кокарда с отдельным внешним желтым овалом.