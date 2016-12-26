Украинцы хотят ввести второй государственный язык — английский
26.12.2016 | Социум | Комментариев нет|
Электронная петиция под названием «Английский язык — второй национальный» была зарегистрирована 24 декабря на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.
«Ввести всестороннее развитие английского языка среди граждан на уровне украинского. Преподавания на всех уровнях образования, телевидения, делопроизводство и другое должно быть и на английском », — отмечает автор петиции Руслан Мелентьев. Сейчас идею поддержали всего 34 Украинцы с 25 000 нужных. К концу сбора подписей осталось 88 дней.