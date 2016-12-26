Украинцев шокировали подорожанием продуктов к праздникам
За последний месяц цена на один из продуктов потребительской корзины — гречку выросла на 0, 75%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным службы, в среднем гречка стоит 28.03 грн. Цена на нее подскочила с 30 ноября по 20 декабря на 21 копейку. Дорожают также макаронные изделия. Их цена выросла на 0, 74% до 9.5 гривен. На муку пшеничную — 0,69%. Подорожало на 6% сало и на 11-17% молочные продукты. А вот рис несколько упал в цене. Средняя стоимость за килограмм крупы на прилавках магазинов составляет 16 27 грн. Также в Госстате сообщаются, что кроме риса, цена также снизилась на подсолнечное масло до 1.35%. Наименьшие цены на социальные продукты питания зафиксированы в Кировоградской и Луганской областях, а самые высокие — в Донецкой и Закарпатской.