Украинцев оставят без телевидения в новогоднюю ночь
Ведущие украинские телеканалы с 2017 года станут платными для трансляции в кабельных сетях. Об этом сообщает РБК-Украина. Медиагруппы уже предварительно договорились с большинством крупных провайдеров. Свои трансляции канала оценили в среднем по 75 копеек в месяц с одного абонента. По мнению ряда провайдеров, такая цена несправедлива. В связи с этим они угрожают отключить популярные украинские телеканалы — такие как «1 + 1», «Интер», «СТБ», «Украина», «Новый канал», ICTV — непосредственно в новогоднюю ночь. Отметим, 1 января вступает в силу закон, устанавливающий коммерческие отношения между провайдерами телевидения и телеканалами. Сейчас провайдеры бесплатно транслируют более десяти украинских телеканалов, входящих в группу «1 + 1 Медиа», Starlightmedia, «Медиа Группа Украина» и Inter Media Group. Это так называемая Универсальная программная услуга (УПП). С нового же года количество телеканалов УПП уменьшится до общественных вещателей, телеканала «Рада» и местных телеканалов. Остальные будут транслироваться по кабельным сетям на основании договоров с провайдерами. До Нового года остались считанные дни, однако стороны до сих пор не смогли до конца определиться, кто кому будет платить по этим договорам. Медиагруппы ожидают, что провайдеры будут платить им за контент, так как они уже платят иностранным вещателям. По мнению же кабельщиков, медиагруппы должны оплатить доставку контента до потребителя, как оплачивают ее провайдерам эфирного ТВ «Зеонбуд» и КРРТ. По словам директора направления платного ТВ «1 + 1 Медиа» Ярослава Пахольчука, медиагруппа уже договорилась с 28 провайдерами из среды Топ-50 крупнейших, а также с более чем 200 мелкими провайдерами. Переговоры находятся на стадии подписания контрактов. Всего, по оценкам медиагруппы, в Украине насчитывается более 520 ТВ-провайдеров.