Украинский «Щедрик» отмечает столетний юбилей
27.12.2016 | Социум | Комментариев нет|
Самая популярная в мире украинская песня «Щедрик» отмечает столетний юбилей. Известно, что оригинальная версия рождественской песни впервые прозвучала в историческом здании филиала библиотеки имени Вернадского.
Ее исполнил хор Университета имени святого Владимира. Всего же на сегодняшний день является более сотни вариантов «Щедрик». Интересно, что автор песни, композитор Николай Леонтович, работал над обработкой народной песни всю жизнь и окончательно остановился на пятом варианте. Первое издание появилось в 1918 году, а уже через год «Щедрик» начали переводить на другие языки. За годы «Щедрик» с новогодней песни превратился в рождественскую.