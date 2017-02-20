Украинский ответ пистолету Макарова
Хотя по популярности пистолет Макарова (ПМ) не сравнится с автоматом Калашникова, однако в разное время он был принят на вооружение в 12 странах мира. После распада СССР все постсоветские республики, в том числе и Украины, получили его в «наследство» в качестве основной личное оружие в Вооруженных силах и правоохранительных органах. Однако в конце 90-х он устарел как морально, так и физически, поэтому в Украине поставили вопрос его замены. Первыми отреагировали винницкие оружейники — научно-производственное объединение «Форт» МВД Украины по заказу МВД Украины разработало свой вариант замены ПМ — пистолет «Форт-12». При разработке этого полуавтоматической пистолета калибра 9 х 18 мм был использован опыт чешской оружейной фирмы CZ. Пистолет был хорошо принят специалистами, и с 1998 года на чешском станочном оборудовании было налажено серийное производство. Из Чехии до 2002 года поставлялись и стволы для «Фортов». Согласно информации производителя, пистолет довольно сбалансированный и сочетает в себе все основные качества боевого пистолета: металлическая рамка, обеспечивает надежность и прочность, вместительный магазин, надежная система предохранителей с возможностью блокирования курка, как на боевом, так и на предохранительном взводе, относительно небольшие размеры делают его удобным для постоянного ношения. Пистолет может быть дополнительно укомплектован устройством для снижения уровня звука, лазерным целеуказания или тактическим фонарем. «Форт-12» отличается от ПМ значительно улучшенной эргономикой, повышенной точностью стрельбы, меньшей ощутимой отдачей, большей скорострельностью, большей массой и размерами. Пистолет был принят на вооружение отдельных подразделений СБУ, МВД (в частности ГСО), ГНА и ГНС. Именно «Форт-12» является именным огнестрельным оружием, которым при случае отмечают. Имел пистолет и некоторое экспортный успех — так, в феврале 1999 года тогдашний министр внутренних дел Украины генерал Юрий Кравченко сообщил, что незначительная партия пистолетов «Форт-12» была доставлена в Казахстан. Небольшое количество «стволов» попала в руки россиян (симферопольский отряд «Беркут» получил пистолета «Форт-12» в октябре 1999 года) и боевиков на Донбассе (во время разграбления оружейных комнат МВД). В воинских подразделениях более популярна другая модель «Форта» — под «Макаровский» патрон 9 х 18 мм — «Форт-14», который производится с 2003 года. Эта модель принята на вооружение Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины (для подразделений специального назначения) и Вооруженными силами Украины (на вооружении официально находятся «Форт-14ТП» и «Форт-14ТП» с глушителем (ПЗРЗП-029). ВСУ в 2015 году закупили не менее 500 единиц «Форт-14ТП» с глушителем. Пистолет «Форт-14ТП» имеет увеличенную линию прицеливания благодаря удлиненному стволу, что повышает показатели точности даже при ведении интенсивной стрельбы. Конструкция пистолета предусматривает возможность комплектации дополнительным стволом с резьбой, на который можно присоединить устройство для снижения уровня звука выстрела, а также в передней нижней части рамки предусмотрены Планка Пикатинни, на которые удобно установить тактический фонарь и лазерный целеуказание. также пистолет «Форт-14ТП» может быть укомплектован магазином увеличенной емкости.