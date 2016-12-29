Украинским журналистам мешают работать, их запугивают и избивают
В 2016 году на неоккупированной территории Украины было зафиксировано 262 случая нарушений свободы слова (по состоянию на 27 декабря), что примерно на 15% меньше, чем в прошлом году (в 2015 году ИМИ зафиксировал 310 нарушений свободы слова в Украине, в 2014 году — 995 случаев ). Таковы данные ежегодного исследования Института массовой информации «Барометр свободы слова». Вместе с оккупированными Крымом (31) и территориями Донбасса (12) в 2016-м количество нарушений свободы слова составляла 305 случаев. Категорией, в которой зафиксировано больше всего нарушений, стали препятствование законной профессиональной деятельности журналистов — 107 (в 2015 году — 100, в 2014 году — 150, в 2013 году — 130 препятствований). Больше всего журналистам препятствовали частные лица, правоохранители и местная власть. На втором месте по количеству случаев идут угрозы и запугивания журналистов — 42. В 2016 эта категория превысила по количеству случаев прошлый год, когда было зафиксировано 36 угроз журналистам (в 2014 году — 98, в 2013 году — 35). Угрожали преимущественно частные лица и депутаты разных уровней. В тройку лидеров по количеству случаев также вошли избиения и нападения на журналистов и ограничения доступа к публичной информации — по 30 случаев, соответственно. Количество случаев избиений и нападений на журналистов в 2016 сократилась почти вдвое по сравнению с 2015 годом (58 нападений), и почти в 10 раз по сравнению с 2014 годом (286). Основными нападающими на журналистов в этом году были частные лица. Такую тенденцию ИМИ фиксирует уже второй год подряд, в отличие от 2014 и 2013, когда основными агрессорами были представители правоохранительных органов и местные чиновники. Количество ограничений доступа к публичной информации в этом году почти сравнялась с предыдущим годом (33 случая), в 2014 году — 14, в 2013 году — 13 случаев. В 2016 году, как и в предыдущем году, ограничивали доступ журналистов преимущественно органы местной власти.
Кроме того, в 2016 году в Украине произошел 1 случай убийства журналиста (в 2015 — 2, в 2014 году — 7, в 2013 — ни одного). В Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет, который ехал в этой машине. Полиция квалифицировала произошедшее по статье «умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц». Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личные мотивы, русский след и покушение на руководительницу «Украинской правды» Елена Притула. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ИМИ удалось зафиксировать 12 случаев нарушений свободы слова, несмотря на ограниченный доступ к этой территории. В частности, это блокирование вещания украинских телеканалов, сайтов, обнародование данных журналистов на сепаратистских сайтах-базах данных. Также в плену т.н. ЛНР сейчас находятся трое блоггеров — жителей Луганска, которым боевики обвиняют распространение «экстремистских материалов» по самоназванных республик. Для сравнения, в прошлом году ИМИ зафиксировал на оккупированных территориях Донбасса 16 случаев. В аннексирована Россией Крыма в 2016 году зафиксировано 31 случай нарушений свободы слова, чуть меньше, чем в прошлом году (43 случая). На полуострове на СМИ и журналистов, как и в прошлом году, давили российские спецслужбы, Роскомнадзор, оккупационная крымская власть. Так, ФСБ выяснили крымском журналисту Николаю Семене обвинения в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Сам Семена на допросе ФСБ отметил, что считает «разговор о принадлежности Крыма России дискуссионной» и в своей журналистской статье «реализовал право на выражение своего мнения». В 2016 году регионами-лидерами нарушений (кроме оккупированных территорий) стали Киев (56) + Киевщина (6) — 62 Днепропетровщина — 21 Николаевщина — 21 Волынь — 18 Полтавщина — 17 Одесская область — 16 Львовщина — 13 Запорожье — 12 Херсонщина -12 Донетчина — 10 Закарпатье — 10 Для сравнения, в 2015 году большинство случаев произошло в Киеве — 60, в 2014 — в Киеве (256), на востоке (Луганская область — 91 случай, Донецкая — 197) и в Крыму (148).