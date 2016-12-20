Украинские телешоу как ретранслятор гендерных стереотипов
С выхода первой газеты в свет и до появления масштабной системы массовых коммуникаций мировоззрения их авторов пронизывают все сообщения, которые они доносят до читателей. Конечно, в наши дни многие издания позиционируют себя как таковые, представляющих только объективные факты. Личные взгляды журналистов не всегда является обязательным атрибутом каждого из адресованных ими широкой общественности месседжей. Но непосредственным фундаментом и мотивом возникновения любой статьи или телесюжета выступают именно они. Гендерные стереотипы в СМИ Итак, существование журналистики невозможно без влияния личных взглядов журналистов на их работу, а значит — невозможно оно и без стереотипов. В том числе и гендерных. Гендерные стереотипы — это убеждение, согласно которым человек обязательно должен соответствовать набору ожидаемых образцов поведения в зависимости от своего пола. В обществе с навязанными гендерными установками половые различия мужчин и женщин преобладают над их индивидуальными личностными качествами. В то же время каждый СМИ играет роль некой экспериментальной лаборатории по проверке старых представлений на прочность. Но некоторые из них не только не пытаются отвергать вредные стереотипы, но и активно их ретранслируют при создании и релиза своего контента. Чаще всего такой подход можно проследить в телепередачах. В борьбе за рейтинги средства массовой информации бездумно насаждают уже имеющиеся пагубные стереотипы своей аудитории, прикрывая это комичностью. Украинские телеканалы покупают права на зарубежные шоу соответствующего содержания, чтобы адаптировать к местному зрителя и развлечь его. Но задумываются они, как такие развлечения влияют на аудиторию? Понимают ли они, какой «медвежью услугу» делают обществу? Яркий пример такой передачи — украинская адаптация американского шоу «Battle of the Sexes». Шоу «Кто сверху?» На одном из ведущих отечественных телеканалов фактически полностью построен на стереотипных гендерных убеждениях. Так кто же сверху? В рамках заданного формата в шоу соревнуются женская и мужская команды знаменитостей. С помощью различных конкурсов они обнаруживают, из них лучший. В этом описании, казалось бы, ничего дискриминационного нет. Однако при детальном анализа можно увидеть не такую невинную картину. Вопросы возникают уже на этапе представления болельщиков и непосредственно участников соревнований друг другу и зрителям. К мужчинам обращаются как к «джентльменов», среди чьих заслуг отмечают профессиональные качества и карьерные успехи. Женщин отрекомендовывает исключительно как «красавиц», отводя им роль секс-символов, основной ценностью которых является молодость и красота тела. В то же время их профессиональные качества иногда перечисляют, но только как второстепенные. Что же касается болельщиков, то девушек и здесь представляют как «красивых», а ребят — просто как «лучших». То есть представительниц женского пола вновь оценивают по единственному критерию — их внешностью. Всего в ходе конкурсов женщин позиционируют как слабых, однако крайне эмоциональных личностей. Они представлены как склонны к переживаниям, сосредоточены в основном вокруг стремление выглядеть привлекательно и удержать мужчину возле себя. Мужчинам же отведена роль отстраненных от семьи людей, для которых стремление отцовства — что-то странное и нехарактерное. Они возникают хладнокровными, неаккуратными и неспособными к состраданию.
Стереотипами воспитывают толпы, а не личностей
Такие шоу — не исключение из правил, а скорее норма для современного отечественного телевидения. Независимо от тематики передачи, в ней обычно можно напороться на целый «набор» стереотипных тезисов — от фетфобии (презрительное отношение к «толстых») до слатшеймингу (осуждение женщины за ее сексуальные желания и поведение). Но чаще мужчин и женщин затрагивают именно через пол. «Говорят, что выбирать мяч надо так же ответственно, как и женщину», — рассказывает ведущий популярного шоу о путешествиях «Орел и Решка». «Мяч так же должно быть красивым и приятным на ощупь, когда вы захотите его ударить», — иронично заканчивает он. Трудно представить ситуацию, в которой аналогичный шутку в адрес мужчин не вызвал бы скандала. В украинском шоу «Холостяк» (аналог американского проекта «The Bachelor») гендерные стереотипы заметны уже с первых минут. В течение эфирного сезона будущий жених ходит на свидания с 25 кандидаток на роль его потенциальной жены. Во время презентации проект подают как романтическую мужскую приключение, во время которой он просто ищет любовь всей жизни. Тогда как аналогичное поведение участниц шоу назвали бы развратной. В то же время холостяк не стесняется бесцеремонно оценивать тела женщин и выбирать лучшую из них по этому и другим критериям, как мясо в магазине. А название передачи «Взвешенные и счастливые» вообще звучит как издевательство. Конечно, участников регулярно взвешивают, но счастливыми, учитывая испытания, их назвать трудно. Обморока на тренировках принимают справедливые жертвы ради оздоровительного похудения. Толстых людей позиционируют как таких, которые не могут быть успешными (в случае с мужчинами) или иметь полноценную семью (если речь идет о женщине). Это только подпитывает стереотип о том, что толстые — обязательно неудачники, не могут к труду и не стоят личной жизни. А доступ к этим земным благам им может открыть только чудотворный похудения. И это несмотря на то, что большой вес не помешала некоторым из участников создать счастливую семью или построить достойную карьеру еще до проекта. *** Бездумное поглощения информации приводит к укоренению навязанных стереотипов, которые мешают личностям развиваться, зато воспитывая толпу. Требуя от нас ориентироваться на вымышленные недосягаемые образцы «настоящего мужчины» и «настоящей женщины», медиа успешно манипулируют нашим мировоззрением и самооценкой. Итак, зрители должны анализировать развлечения и информацию, которые нам предлагают. Каждый из нас должен самостоятельно и осознанно решать, устраивает ли его контент, созданный на основе стереотипных, нередко оскорбительных убеждений. А легкомысленно полагаться на кого-то, кто выберет передачи и жизненные взгляды для нас нас самих.