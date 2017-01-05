Украинские обычаи на Свят вечер 2017 – ночь перед Рождеством!
Первым за стол садился хозяин, а за ним по старшинству и другие. Все почтенно продували скамьи, чтобы не присесть на Духа, потому что считалось, что на богатую кутью приходят духи предков.
Во время святого ужина не гоже было вставать из-за стола (это могла делать лишь хозяйка, которая садилась перед столом), разговаривали почтенно и не громко.
В Вилию, в канун Святой Вечери, не гоже было ходить в гости или к другому дому, а также ничего не одалживали. Все пытались быть дома вместе и даже путешествующие предпочитали до этого дня вернуться домой. Начиная Святую Вечерю, хозяин с молитвой набирал из горшка в новую макитру кутью, добавлял тертого мака и медовую ситу и ставил на стол (где горела зажженная свеча, лежал кныш и каравай). В первую очередь кормили скот и домашнюю живность.
Потом самый старший хозяин брал ложкой кутью и говорил молитву за покойных дедов и родителей, приглашая их на ужин. Для них и отсутствующих членов семьи на столе специально ставили две рюмки и тарелки (из них никто не ел, и туда насыпали кутью). В некоторых районах сохранился обычай подбрасывать ложку кутьи к потолку, приговаривая, чтобы Бог послал много приплоду в хозяйстве. Потом хозяин подносил рюмку и произносил молитву за сущих членов семьи. За ужин рюмка очередью обходила всех взрослых родственников, а кушанья употребляли из общих мисок.
Считалось доброй приметой, если на Святую Вечерю приходили одинокие, бедные, неприкаянные люди. Их щедро принимали и угодничали.
По традиции, на Святвечер должно быть «богато» – 12 блюд: кутья, узвар, горох, капустник, рыбные блюда, голубцы, борщ, вареники, блины, каша, пирожки, грибы. После ужина, который длился несколько (3-4) часов, кутью и некоторые другие блюда не убирали со стола, а оставляли для духов, которые будут садиться за Святую Вечерю во второй раз. Для них также ставили стакан воды и чистое полотенце.
После ужина люди начинали петь колядки, которые еще с дохристианских времен посвящались сотворению Мира, Богу-солнцу, урожайности и приплоду домашней живности. Гадали по стебелькам, которые вытягивали из-под скатерки на столе. Потом родители одаривали детей, гостей и друг друга деньгами и подарками, что символизировало будущий достаток и богатство.
После Святой Вечери и угощений не гоже было спать, особенно хозяину и хозяйке, которые ложились отдохнуть одетыми, чтобы не заснуть. Пытались без надобности не выходить из дома или из двора и ничто не занимать до утра. Лишь дети могли отнести обрядовую еду дедушкам, бабушкам или крестным отцам, которые жили рядом.
Окошки жилищ всю ночь сверкали светом, потому что и свечи не гасили на Святой Вечер, они сами должны были догореть полностью. Все разговоры велись спокойно, почтенно и касались они предков рода и хозяйства. Нельзя было злиться, ссориться, говорить что-то плохое, потому что это могло сбыться, поскольку в эту ночь злые духи, ведьмы и другие недобрые силы блуждали под окнами и все слышали.