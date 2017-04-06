Украинские корни польского «RAKу»
Сотрудничество предприятий отечественного военно-промышленного комплекса в предвоенные годы позволила сохранить серьезный потенциал. В 1992-2014 годах был реализован ряд серьезных проектов. Несколько десятков образцов европейского и азиатского вооружения имеют украинское происхождение. Очень характерный пример — польская компания Huta Stalowa Wola (HSW) и ее проект по созданию и производству самоходных минометов под названием RAK. Хотя проект и позиционируется как сугубо польский (и в этом качестве демонстрировался на двух выставках вооружения — МSPO 2013 и МSPO 2014 в Кельце), однако в основе его находится управляемая 120-мм мина с лазерным полуактивным самонаведением, разработана и изготовлена государственным Киевским конструкторским бюро « Луч ». В польском проекте башни RAK из 120-мм минометами могут устанавливаться как на гусеничные, так и колесные шасси (в частности, на БТР «Росомак»). Это дает боевой машине возможность быстро выходить на позицию и оставлять ее, а новые более совершенные минометы способны эффективно поражать цели за минимальное время и с минимальным расходом боеприпасов. А при применении управляемых мин — и подавно с первого выстрела. С применением в башне механической боеукладки и автомата заряжания заявленная скорострельность системы — до 10-12 выстрелов в минуту. Вертикальные углы наведения миномета — от -3 ° до + 85 °; горизонтальные — без ограничений. Однако на весну 2017 информации о принятии комплекса на вооружение польской армии нет. Но есть большая доля вероятности, что сама мина может пополнить (или уже пополняет) арсеналы украинской армии. Потому что в мая 2015 года году именно эти мины были в экспозиции перспективных образцов вооружения, были показаны руководству страны в учебном центре Сухопутных войск ВС Украины «Десна». Технические характеристики 120-мм мины с лазерным полуактивным самонаведением Вероятность поражения цели с первого выстрела — 0,75-0,8. Масса мины — 16,8 кг. Тип боевой части — кумулятивная. Максимальная дальность поражения цели стандартной миной составляет около 8 километров. При использовании мин с дополнительным реактивным двигателем этот показатель увеличивается до 12 км.