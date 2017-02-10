Украинская версия Т-64 — «Булат»
Война на Донбассе остро поставила поддержку нашего танкового парка на современном уровне. С этой точки зрения крайне интересный опыт модернизации советских танков Т-64 до уровня БМ «Булат». Начиная с 1991 года, по заказу Минобороны ГП «ХКБМ имени А.А. Морозова »совместно с ГП« Харьковский бронетанковый завод »и ГП« Завод имени В.А. Малышева »осуществили глубокую модернизацию танка Т-64БВ к модификации БМ« Булат »(принят на вооружение в 1999 году). Всего было модернизировано 84 Т-64БМ «Булат», большинство из которых (82 единицы) пошла на вооружение в 1-ю отдельную танковую бригаду, дислоцированную в пгт Гончаровское Черниговской области. По одному танку также поступило до 169-го учебного центра Сухопутных войск «Десна» и Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. На модернизированном танке установлен двигатель 5ТДФМ мощностью 850 л. С., Что является форсированной модификацией двигателя 5ТДФ, прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой «Комбат» и современный комплекс динамической защиты украинской разработки «Нож», который значительно повышает живучесть машины в бою. Танк БМ «Булат» преобладает своих предшественников по таким основным характеристикам, как огневая мощь, защита и мощность и может сравниваться с российским Т-90. А по некоторым характеристикам украинский танк превосходит российский. Например, механизм заряжания танка «Булат» вмещает в себя 28 выстрелов, что превышает емкость автомата заряжания танка Т-90 (22 выстрела), что в бою может быть существенным преимуществом. Экипаж «Булата» — три человека: командир танка и наводчик размещаются в башне (первый — справа, другой — слева от пушки), механик-водитель — в передней части корпуса. Повышение уровня защиты танка Т-64Б до уровня БМ «Булат» обеспечено благодаря установлению комплекса дополнительной защиты на корпус и башню, повышает уровень защиты танка БМ «Булат» от кумулятивных средств поражения в 2,2 раза, от кинетических средств поражения — у 1 9 раз. Для маскировки использовано камуфлированной расцветки, термодымовой аппаратуру и систему «Туча», насчитывающая восемь пусковых установок дымовых гранат 3Д6 и пульт управления системой пуска дымовых гранат. Основным вооружением танка БМ «Булат» является 125-миллиметровая гладкоствольная танковая пушка — пусковая установка КБА-3 или 2А46М-1, которую используют для ведения огня осколочно-фугасными, бронебойными подкалиберными и кумулятивными артиллерийскими снарядами, а также управляемыми ракетами. Автоматическое заряжание осуществляет механизм заряжания. В случае отказа автомата возможна ручная зарядка, но скорострельность в таком случае будет значительно ниже. Время зарядки одного артиллерийского выстрела — от 7,1 до 19,5 секунды при полном оборота конвейера МЗ. Полуавтоматическая загрузка конвейера артиллерийскими выстрелами осуществляет экипаж танка за 13-15 минут. С пушкой спарен 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ с ленточным питанием и темпом стрельбы 700-800 выстрелов в минуту с боекомплектом в 1250 патронов. Зенитная пулеметная установка с дистанционным управлением пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм обеспечивает огонь по воздушным целям на дальность 1500 м, а по наземным — 2000 м. Боекомплект пулемета составляет 300 патронов. Важно, что «Булат» имеет перспективы относительно дальнейшей модернизации за счет установления двигателя 6ТД мощностью до 1000 л. С., Тепловизионных прицельных комплексов, современных ночных приборов наблюдения, системы динамической защиты и современных систем связи и навигации. Еще один момент, который важен в воюющей стране, — цикл глубокой модернизации танка Т-64 до уровня «Булат» составляет всего 2,5 месяца и стоит 900 000 долларов, тогда как новый «Оплот» — это 18 месяцев и 4 миллиона долларов.