Украинец хотел вывезти в Россию авиационный прибор
На Черниговщине сотрудниками СБУ пресечена попытка незаконной переправки в РФ авиационного прибора, используемого в военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в пресс-группе Управления СБ Украины в Черниговской области. Автомобиль, в котором перевозился военный товар, правоохранители остановили на таможенном пункте пропуска «Новые Яриловичи». Гражданин Украины пытался вывезти Авиаприбор, скрыв его среди личных вещей в салоне автомобиля, для дальнейшей реализации на территории соседнего государства. По заключению специалистов агрегат (КАУ-30Б), предназначенный для комплектования вертолетов Ми-8т и Ми-24, относится к категории товаров военного назначения и подлежит государственному экспортному контролю. В рамках уголовного производства, открытого следственным отделом УСБУ в Черниговской области по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются источники происхождения авиационного прибора. Продолжается досудебное расследование.