Украина бьет антирекорды по смертности младенцев и матерей
09.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Украина — европейский лидер по уровню смертности младенцев и матерей. Об этом говорится в новом отчете ЮНИСЕФ. В Детском представительстве ООН подсчитали статистику 2015 года. Тогда в Украине зафиксировали 120 случаев материнской смертности, тогда как в других странах Европы фатальные случаи не превышали нескольких десятков. Также в первый месяц жизни в Украине умерли более двух тысяч младенцев, тогда как в Европе вдвое меньше. Эксперты связывают такую статистику с тем, что женщины не всегда обращают внимание на собственное состояние здоровья и плохо осведомлены о опасные симптомы во время беременности.