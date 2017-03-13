«Уголовно-мартовские» выходные: полиция на Черниговщине раскрыла четыре ограбления
Полицейские Чернигова, Нежина и Репок задержали грабителей, которые отобрали у своих жертв мобильный телефон, телевизор и деньги. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Так, в ночь с 9 на 10 марта двое приятелей по рюмке распивали спиртные напитки. В какой-то момент застолья переросло в ссору, а затем и драку. Гость, который был на 23 года младше хозяина, изо всех сил ударил по лицу своего оппонента и, забрав телевизор, оставил квартиру потерпевшего. Оперативники Репкинского отделения полиции «по горячим следам» установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый за кражи 19-летний житель райцентра. Телевизор изъято и возвращено владельцу. По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж с проникновением в жилище), которая предусматривает заключение на срок от четырех до восьми лет. Аналогичный грабеж после пьяного застолья произошел и в Нежинском районе. Двое знакомых после выпивки поссорились, после чего 23-летний гость ударил 55-летнего хозяина, забрал мобильный телефон и ушел. Полицейские Нежинского отдела полиции нашли грабителя и изъяли у него телефон потерпевшего. По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Подозреваемого ждет наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет. Своеобразно поздравил жительницу своего села с 8 марта 25-летний молодой человек. Зайдя в местный магазин, где продавец была одна, мужчина схватил из-под прилавка деньги и бросился наутек. Вызванные потерпевшей полицейские с помощью общественности установили злоумышленника. И хотя денег у него уже не обнаружили, отвечать за всей поступок ему таки придется — по факту открытого завладения имуществом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. В Чернигове полиция установила подозреваемого в ограблении 24-летнего черниговца. Еще 2 марта в районе Старой Подусовки его ограбил 26-летний наглядно знакомый, ранее судимый за кражи. Злоумышленник отобрал у жертвы более 10 000 гривен в знак разрешения спора из-за женщины. Теперь подозреваемому в ограблении грозит до шести лет лишения свободы. По всем открытыми уголовными производствами проводятся досудебные расследования.