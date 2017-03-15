«Уголовная свадьба»: в Чернигове «молодожены» украли кольца из ювелирного магазина
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В полицию обратилась работница ювелирного магазина, расположенного по Проспекту Мира 30 («Детский мир»). Она утверждает, что двое неизвестных украли две золотые обручальные кольца. Этот факт подтвердили правоохранители. Вроде, «молодожены» попросили померить несколько колец. Они делали это долго. А после того, как те пошли продавец не досчиталась товара. Сейчас полиция проводит проверку.