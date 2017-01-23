Углегорская голгофа черниговца
Война на Донбассе со стороны российских наемников и коллаборационистов ведется крайне жестоким способом на уничтожение украинского как нации. Очень распространены убийства пленных, издевательство над погибшими и другие действия, попадающие под определение военных преступлений. К сожалению, среди убитых в плену есть по крайней мере и один черниговец. По злой иронии судьбы русский по происхождению. 6 июня 1980 в российском Ярославле родился Андрей Владимирович Лебедев. В 1983 году его мать вместе с ее родителями переехали в Чернигов. -За сложного характера он сменил несколько школ: в 1-й класс Андрей пошел в школу № 12, а затем была школа № 11 и № 32. А вот свидетельство об окончании девяти классов ему выдали в вечерней школе № 3. С 1996 по 1999 года Андрей учился в ПТУ № 1 (ныне — Профессиональный лицей химической промышленности), где получил специальность «электромонтер высоковольтных линий». Срочную службу он проходил в 1999 — 2001 гг. В части Национальной гвардии в г. Симферополе.. После демобилизации в 2001 году работал экспедитором в родном городе. В рамках первой волны мобилизации Андрей 15 апреля 2014 получил повестку. Как и большинство черниговцев, был направлен в 13-го батальона территориальной обороны Черниговской области «Чернигов-1». Здесь он был известен под позывным «Птицы». Как пулеметчик прошел первую (луганской) ротацию батальона с 9 мая по 3 ноября 2014 года. Местом расположения стал один из блокпостов в Углегорске. Именно черниговцы первые приняли на себя удар русских и коллаборационистов в зимней кампании 2015 года. 29 января 2015 начались бои за город. Танковой атакой противнику удалось сбить нашу оборону. Что было дальше, рассказывает один из очевидцев — Дмитрий Мартыненко. «Утром 29 января на блокпост началась очередная атака. Им удалось разбить вражескую технику. А в полдень на рубеж выехали два танка, начали обстреливать блокпост. Вскоре появилась еще враждебная техника. А потом и российские военные и наемники. Когда мы были в блиндаже, враги бросили гранату и всех оглушило. После этого Павел Старченко крикнул: «Сдаемся» и начал выходить из окопа. За ним вышли я, Лебедев, Мышастый, Бала, Киричек и Бригинец. Старченко сразу прострелили ногу, а другим приказали снова спуститься в окоп, потому продолжался обстрел позиций по минометов. От взрыва одного из снарядов были ранены Бригинец. Один из танкистов-террористов приказал бежать в поле, потому что начался обстрел из «Градов». После обстрела мы снова вернулись к блокпосту. Андрей Лебедеву приказали идти в Старченко ». Черниговские ребята попали в плен в разные группировки. Так, Мартыненко, Андрей Лебедев и Андрей Бала попали в плен к абхазскому группировки «Пятнашка». Их допрашивали: кто они, откуда, звание, возраст. Во время допроса на Лебедева начали кричать: «Правосек». Затем террористы вытащили его из окопа, больше живым его никто не видел. По словам Мартыненко, он услышал один выстрел и вскоре еще один. Чуть позже он видел Андрея, который лежал на дороге в снегу и не подавал признаков жизни. К маю 2016 Андрей Лебедев считался пропавшим без вести. Мать Андрея Людмила Анатольевна ездила к Днепру, где ей оказали базу данных 47 погибших бойцов 13-го батальона. Но своего сына она не нашла. Только решением суда в мае 2016 Андрей Лебедев признан погибшим, но мать продолжает ждать сына …