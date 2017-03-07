Ученые представили аграриям Черниговщины новейшие разработки
Применение новейших научных разработок и технологий в сельском хозяйстве области обсудили участники семинара, организованного на днях Департаментом агропромышленного развития Черниговской ОГА совместно с Институтом сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного развития НААН. Об этом сообщили в Департаменте агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации. Ознакомиться с последними разработками ученых собралось более пятидесяти руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, а также специалисты управлений (отделов) агропромышленного развития райгосадминистраций. Руководитель Института Виталий Волкогон рассказал о современных разработках микробиологов для аграрного производства. А заместитель директора Института по научной и инновационной деятельности Анатолий Москаленко продемонстрировал участникам семинара перспективы использования на Черниговщине новейших инновационных технологий их научного учреждения. Руководители хозяйств имели возможность обсудить с сотрудниками Института вопросы практического применения микробиологических препаратов, их влияния на рост и развитие сельскохозяйственных культур, а также экономическую эффективность их использования. Собственным опытом применения наукоемкой продукции Института поделились Григорий Васек (АО «Черниговское главное предприятие по племенному делу в животноводстве»), Николай Мисник (ФСГ «Золотой Пармен») и Владимир Мусиенко (ФГ «Деметра Агро МС»).