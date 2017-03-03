Ученые назвали самый неприятный звук
Ученые выяснили, почему некоторые звуки вызывают неконтролируемую реакцию организма. «Среди сильнейших звуков-раздражителей лидирует скрежет мела по доске», — сообщает сайт naked-science.ru. Работники Мадридского университета Комплутенсе провели исследование на группе добровольцев. Участники эксперимента прослушивали записи звука скрежета мела по доске, царапанье вилкой тарелки, крик, а также звуки рвоты. Выяснилось, что звук царапания доски мелом находится в диапазоне от 2000 ло 4000 Герц, что является самым раздражителем для человеческого слуха. Все эти неприятные звуки вызывали в мозгу специфическую реакцию, заставляло меняться сердцебиение. Ученые объясняют, что они провоцируют организм к самообороне, стимулируя соответствующие реакции.