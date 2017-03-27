Ученики средней и младшей школ будут сдавать ВНО
Ученики младших и средних классов, как и выпускники, также сдавать внешнее независимое оценивание. Тест собирается внедрить Министерство образования и науки. ВНО в начальной школе — эксперимент. Его будут сдавать не все, а только выборка учащихся. Благодаря этому отслеживать качество образования, передает obozrevatel. «Мы посчитали, что к мониторингу следует привлечь 6000 четвероклассников (всего в Украине их около 400 000). Этого достаточно, чтобы установить, какие тенденции существуют в начальной школе с точки зрения формирования читательских и математических компетенций выпускников. И это будут очень хорошие данные для анализа Министерству образования, Национальной академии педагогических наук и т.д. », — сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. Тестирование в средней школе станет экзаменом, чтобы вступить в старшую школу. Согласно законопроекту «Об образовании» планируют перевести школьное образование на 12-летнее обучение. Последние три года обучения станут профильными. «Экзамен после 9-го класса будет носить характер экзамена высоких ставок. Поэтому этот экзамен должен проводиться на основе тех же процедур, что и ВНО для поступления в вузы — для обеспечения независимости и объективности проведения и определения результатов », — отметила вице-президент Киевской школы экономики, бывший заместитель министра образования Инна Совсун. На конкурсной основе отбирать и учеников в престижные школы.