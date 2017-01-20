Ученикам Талалаевки — новые компьютеры
Новогодние праздники закончились, но подарки еще продолжают получать школьные учреждения Черниговщины. 13 единиц компьютерной техники вчера, 18 января, получили школьники Талалаевской ООШ I-III степеней. Директор школы Светлана Михно вместе с педагогами рассказали, что новые компьютеры и специальные образовательные программы помогут им улучшить учебный процесс, а ученикам — получить качественные знания. Всего, в соответствии с соглашением между правительствами Украины и Китайской Народной Республики, Черниговская область получила 527 новых компьютеров и 512 комплектов лицензионного программного обеспечения для общеобразовательных учебных заведений. Кроме учеников Талалаевского района, новой техникой уже пользуются на Менщине, Коропщине и Прилуччине. Обновил компьютерные классы прошлого года и Черниговский педагогический лицей для одаренной сельской молодежи.