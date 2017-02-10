Ученая из Нежина может стать Нобелевским лауреатом
В Верховной Раде появилось обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой принять меры для выдвижения на Нобелевскую премию гениального ученого Ольги Броварец, чье открытие поможет людям излечиться от рака. Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook внефракционный нардеп Олег Мусий. Он также отметил, что за 20 минут обращение подписали 13 депутатов. А еще депутаты предложили, чтобы Минобразования и Броварец разработали и утвердили программы по актуальным научным исследованиям, которые будут внедрены в Украине на практике. Парламентарии выразили убеждение, что в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины должна появиться новая кафедра, которая будет заниматься научными исследованиями Броварец. В тексте обращения также говорится о необходимости вдвое повысить зарплату ученом, наградить ее почетной правительственной грамотой и выделить двухкомнатную квартиру в Киеве. Но в этой истории не все так гладко. Ведь после выхода телесюжета об Ольге Броварец она превратилась в объект травли в научной среде. Об этом рассказала в Facebook журналист Галина Сергеева. «Некоторые ее коллеги, не имея и примерно достижений Олиного уровня, с утра до ночи и до сих пор сидят у меня в комментариях и пишут гадости, не надоело же. Когда я предложила делать сюжеты о каждом их интересное открытие, одна вроде уважаемый человек, ученый и человек, пообещал оказывать мне по рукам! », — Написала она. По словам Сергеевой, впервые на канал поступило анонимное письмо на Ольгу. «Но на днях случился и вовсе апофеоз совковости — Оля вызвали на общее собрание института. И хотя официально собрание было мирное, ни чем иным, как публичным судилищем, я назвать это не могу. Люди, чей индекс Хирша (уровень цитируемости) примерно 2, утверждали, что Оля с ее уровнем 21 — это не так уж и круто, подумаешь. И открытие не так уж и мирового масштаба, и зачем было и подавно встречаться с журналистами, попиариться захотела, девочка? А к Гройсмана зачем ходила? Позвали? Надо соглашаться! .. Скромнее надо быть! И к чему ты, физик, вообще полезла в сферу химии, а? »- Рассказала журналист Как утверждает Сергеева, Броварец держится, отвечает достойно и продолжает работать. Кроме того, Сергеева напомнила, что за месяц с момента выхода сюжета работа Олиной докторской скачали из сети для ученых ResearchGate более 1000 раз, ее поддержали многие профессора и академиков. «На встречу Броварец пригласил Гройсман, после этой встречи речь шла о доплатах и гранты для наших ученых, в Олин институте скоро появится новый компьютерный кластер, а самое главное — с этого месяца восстановлено строительство биотехнологического корпуса при институте молекулярной биологии и генетики, этот корпус был заморожен около 10 лет », — отметила журналист.